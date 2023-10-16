Система ПВО сбила три беспилотника в небе над Белгородской областью
Система ПВО сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информацию о последствиях уточняют оперативные службы.
В Минобороны уточнили, что украинские БПЛА попытались атаковать объекты на территории России около 22:30. Их уничтожили дежурными средствами ПВО.
15 октября на подлете к Белгороду российская система ПВО сбила два беспилотника. Атаку со стороны Украины пресекли около 14:00. Пострадавших и разрушений не было.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. В регионе также бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.