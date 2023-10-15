На подлете к Белгороду ПВО сбила два беспилотника

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, с начала военной спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.