На подлете к Белгороду ПВО сбила два беспилотника
Два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Атаку со стороны Украины пресекли 15 октября около 14:00 мск. По данным оборонного ведомства, украинские военные планировали ударить по объектам в регионе беспилотниками самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два БПЛА были уничтожены, говорится в сообщении Минобороны.
Губернатор Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что военные сбили воздушные цели над Белгородским районом на подлете к Белгороду.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.
14 октября Минобороны и власти региона также рассказывали о сбитом беспилотнике. Тогда в результате падения обломков в селе Новая Деревня повреждения получили кровля и мансарда частного дома, из людей никто не пострадал.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, с начала военной спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.