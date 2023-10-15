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На подлете к Белгороду ПВО сбила два беспилотника

Ведомости

Два украинских беспилотника были уничтожены над Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атаку со стороны Украины пресекли 15 октября около 14:00 мск. По данным оборонного ведомства, украинские военные планировали ударить по объектам в регионе беспилотниками самолетного типа. Дежурными средствами ПВО два БПЛА были уничтожены, говорится в сообщении Минобороны.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале, что военные сбили воздушные цели над Белгородским районом на подлете к Белгороду. 

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«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.

14 октября Минобороны и власти региона также рассказывали о сбитом беспилотнике. Тогда в результате падения обломков в селе Новая Деревня повреждения получили кровля и мансарда частного дома, из людей никто не пострадал.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, с начала военной спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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