В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погиб пожилой мужчина
В Белгородской области в результате обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
10 октября ВСУ дважды обстреляли село Поповка Краснояружского района.
«Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», – рассказал Гладков. Бригада скорой помощи доставит пострадавшую женщину в Белгород в городскую больницу № 2.
Гладков уточнил, что оперативные службы продолжают подворовой обход села после обстрела.
Ранее в ежедневной сводке губернатор рассказал, что 9 октября ВСУ при помощи квадрокоптера сбросили в селе Дубино два взрывных устройства, обошлось без пострадавших. В общей сложности за прошлые сутки в регионе зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ: три снаряда ВСУ выпустили по Новопетровке, еще четыре – по Новой Таволжанке. В районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.