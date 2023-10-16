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Глава МИД Бельгии назвала терактом убийство двух шведов в центре Брюсселя

Ведомости

Глава Бельгийского МИДа Аджа Лябиб назвала терактом убийство двух граждан Швеции в центре Брюсселя. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Потрясена террористическим актом, унесшим две жизни в центре Брюсселя. Для борьбы с радикализмом необходимо использовать все необходимые средства. Наши мысли – с жертвами, их семьями и нашими полицейскими», – сообщила Лябиб.

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Глава внешнеполитического ведомства также заявила, что выразила соболезнования своему шведскому коллеге Тобиасу Бильстрему.

«Бельгия и Швеция едины в борьбе с террором», – добавила Лябиб.

Бельгийская газета Het Laatste Nieuws сообщила, что два шведа, застреленные в Брюсселе, скорее всего, были футбольными болельщиками – Бельгия принимает Швецию в отборочном матче Евро-2024. В соцсетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо попросил жителей Брюсселя «быть бдительными».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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