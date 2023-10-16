Глава МИД Бельгии назвала терактом убийство двух шведов в центре Брюсселя

Бельгийская газета Het Laatste Nieuws сообщила, что два шведа, застреленные в Брюсселе, скорее всего, были футбольными болельщиками – Бельгия принимает Швецию в отборочном матче Евро-2024. В соцсетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо попросил жителей Брюсселя «быть бдительными».