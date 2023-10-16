В Брюсселе застрелили двух шведов

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что следит за ситуацией и попросил жителей Брюсселя «быть бдительными». На данный момент расследование находится в руках прокуратуры Брюсселя. Но если выяснится, что это террористический акт, то дело может быть передано на федеральный уровень.