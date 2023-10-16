В Брюсселе застрелили двух шведов
Два шведа были застрелены в Брюсселе, сообщила бельгийская газета Het Laatste Nieuws.
Издание отмечает, что, вероятно, они были футбольными болельщиками – Бельгия принимает Швецию в отборочном матче Евро-2024.
Представитель брюссельской полиции Илзе Ван де Кир подтвердила, что два человека были убиты в результате инцидента со стрельбой недалеко от центра бельгийской столицы.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что следит за ситуацией и попросил жителей Брюсселя «быть бдительными». На данный момент расследование находится в руках прокуратуры Брюсселя. Но если выяснится, что это террористический акт, то дело может быть передано на федеральный уровень.
В социальных сетях распространяется пока что неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками.