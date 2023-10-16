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В Брюсселе застрелили двух шведов

Ведомости

Два шведа были застрелены в Брюсселе, сообщила бельгийская газета Het Laatste Nieuws.

Издание отмечает, что, вероятно, они были футбольными болельщиками –  Бельгия принимает Швецию в отборочном матче Евро-2024.

Представитель брюссельской полиции Илзе Ван де Кир подтвердила, что два человека были убиты в результате инцидента со стрельбой недалеко от центра бельгийской столицы.

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что следит за ситуацией и попросил жителей Брюсселя «быть бдительными». На данный момент расследование находится в руках прокуратуры Брюсселя. Но если выяснится, что это террористический акт, то дело может быть передано на федеральный уровень. 

В социальных сетях распространяется пока что неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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