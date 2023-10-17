УЕФА заявила об отмене матча Бельгия – Швеция после стрельбы в Брюсселе
Матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией отменен. Об этом заявила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Решение было принято после «консультаций с двумя командами и местными полицейскими», уточнили в пресс-службе.
После первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 1:1. После того, как футболисты сборной Швеции узнали о смерти болельщиков, они отказались появляться на поле, сообщил портал «Чемпионат», который вел трансляцию игры.
Бельгийский координационный орган по оценке угроз (OCAD) повысил уровень угрозы для Брюсселя до четвертого уровня (очень серьезная и неотвратимая угроза), а Бельгии – до третьего (серьезная), пишет Het Laatste Nieuws. В 23:07 (00:07 мск) федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что «пока никто не арестован».
Het Laatste Nieuws сообщила, что два шведа, застреленные в Брюсселе, скорее всего, были футбольными болельщиками. В соцсетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо попросил жителей Брюсселя «быть бдительными».
Глава Бельгийского МИДа Аджа Лябиб назвала убийство двух граждан Швеции в центре Брюсселя терактом.