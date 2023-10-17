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УЕФА заявила об отмене матча Бельгия – Швеция после стрельбы в Брюсселе

Ведомости

Матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией отменен. Об этом заявила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято после «консультаций с двумя командами и местными полицейскими», уточнили в пресс-службе.

После первого тайма команды ушли на перерыв со счетом 1:1. После того, как футболисты сборной Швеции узнали о смерти болельщиков, они отказались появляться на поле, сообщил портал «Чемпионат», который вел трансляцию игры.

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Бельгийский координационный орган по оценке угроз (OCAD) повысил уровень угрозы для Брюсселя до четвертого уровня (очень серьезная и неотвратимая угроза), а Бельгии – до третьего (серьезная), пишет Het Laatste Nieuws. В 23:07 (00:07 мск) федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что «пока никто не арестован».

Het Laatste Nieuws сообщила, что два шведа, застреленные в Брюсселе, скорее всего, были футбольными болельщиками. В соцсетях появилась пока неподтвержденная информация о том, что преступник может быть связан с террористическими группировками. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо попросил жителей Брюсселя «быть бдительными».

Глава Бельгийского МИДа Аджа Лябиб назвала убийство двух граждан Швеции в центре Брюсселя терактом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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