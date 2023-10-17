Мурашко заявил о преодолении снижения продолжительности жизни из-за пандемии

Согласно планам и целям, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, рассказывали ранее в Минздраве. В августе Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин. Он уточнил, что в 18 лет показатели смертности мужчин и женщин «практически одинаковые». Разрыв значительно увеличивается к 30 годам, а в возрасте от 30 до 40-45 лет показатели могут отличаться в два раза.