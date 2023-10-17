Газета
Общество

Мурашко заявил о преодолении снижения продолжительности жизни из-за пандемии

Ведомости

В России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни во время пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здравоохранение Сибири».

Со ссылкой на оперативные данные Росстата он напомнил, что в 2023 г. ожидаемая продолжительности жизни по стране достигла 73,4 года.

«Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение за время пандемии новой коронавирусной инфекции», – пояснил Мурашко (цитата по ТАСС).

Согласно планам и целям, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, рассказывали ранее в Минздраве. В августе Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин. Он уточнил, что в 18 лет показатели смертности мужчин и женщин «практически одинаковые». Разрыв значительно увеличивается к 30 годам, а в возрасте от 30 до 40-45 лет показатели могут отличаться в два раза.

В апреле вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава заявила о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а по итогам I квартала 2023 г. – 73,31 года.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных