Мурашко заявил о преодолении снижения продолжительности жизни из-за пандемии
В России было преодолено и восполнено значительное снижение продолжительности жизни во время пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Здравоохранение Сибири».
Со ссылкой на оперативные данные Росстата он напомнил, что в 2023 г. ожидаемая продолжительности жизни по стране достигла 73,4 года.
«Таким образом, опережающими темпами было преодолено и восполнено значительное снижение за время пандемии новой коронавирусной инфекции», – пояснил Мурашко (цитата по ТАСС).
Согласно планам и целям, к 2030 г. продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, рассказывали ранее в Минздраве. В августе Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни у женщин примерно на шесть лет выше, чем у мужчин. Он уточнил, что в 18 лет показатели смертности мужчин и женщин «практически одинаковые». Разрыв значительно увеличивается к 30 годам, а в возрасте от 30 до 40-45 лет показатели могут отличаться в два раза.
В апреле вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава заявила о сохранении тенденции роста ожидаемой продолжительности жизни в России. По ее словам, ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2022 г. составила 72,8 года, а по итогам I квартала 2023 г. – 73,31 года.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, который был объявлен в 2020 г.