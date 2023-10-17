В Госдуму внесли законопроект о праве НКО исключать учредителей
Группа сенаторов и депутатов Государственной Думы внесла законопроект, который позволяет исключать учредителей некоммерческих организаций (НКО) по инициативе ее органов управления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.
Он пояснил, что НКО испытывают проблемы с принятием управленческих решений, если связь с учредителями организации утрачена. Это может происходить в случае их смерти или ликвидации юрлица, а также из-за отсутствия у них заинтересованности в деятельности НКО.
«Законопроект направлен на обеспечение возможности исключения таких лиц из состава учредителей НКО с учетом соблюдения баланса интересов и недопущения злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц», – говорится в сообщении Клишаса. Он также пояснил, что поправки предлагают подобный механизм и для выхода из состава учредителей религиозных организаций.
Также поправки содержат обязательство уведомлять об изменении состава учредителей НКО Минюст России. Помимо этого законопроект запрещает включенным в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций (НПО) структурам быть учредителями НКО.
Законопроект внесли сенаторы от «Единой России» – Клишас, Ирина Рукавишникова, Любовь Глебова, Николай Перминов, а также группа депутатов от партии.