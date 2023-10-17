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В Госдуму внесли законопроект о праве НКО исключать учредителей

Ведомости

Группа сенаторов и депутатов Государственной Думы внесла законопроект, который позволяет исключать учредителей некоммерческих организаций (НКО) по инициативе ее органов управления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

Он пояснил, что НКО испытывают проблемы с принятием управленческих решений, если связь с учредителями организации утрачена. Это может происходить в случае их смерти или ликвидации юрлица, а также из-за отсутствия у них заинтересованности в деятельности НКО.

«Законопроект направлен на обеспечение возможности исключения таких лиц из состава учредителей НКО с учетом соблюдения баланса интересов и недопущения злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц», – говорится в сообщении Клишаса. Он также пояснил, что поправки предлагают подобный механизм и для выхода из состава учредителей религиозных организаций.

Также поправки содержат обязательство уведомлять об изменении состава учредителей НКО Минюст России. Помимо этого законопроект запрещает включенным в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций (НПО) структурам быть учредителями НКО.

Законопроект внесли сенаторы от «Единой России» – Клишас, Ирина Рукавишникова, Любовь Глебова, Николай Перминов, а также группа депутатов от партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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