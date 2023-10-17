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Общество

Исламское экспертное сообщество усомнилось в халяльности шоколада «Аленка»

Ведомости

У исламского экспертного сообщества возникли сомнения в том, что продукция фабрики «Красный Октябрь», получившая халяльный сертификат, соответствует всем нормам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «РИА Новости».

Один из экспертов пояснил, что сертифицирующих органов в России несколько десятков и многие из них аккредитованы духовными управлениями мусульман, в то время как выдавший сертификат «Красному Октябрю» орган «Роскачество – Халяль» не имеет таковой. Он также указал на то, что глава органа Марат Низамов был замешан в «инциденте» в Татарстане, после которого в якобы халяльной продукции наши свинину.

«Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в "халяльной" "Аленке", "Птичьем молоке" и других изделиях», – заявил собеседник агентства. Он пояснил, что в продукции не должны содержатся ингредиенты из категории «харам» (запрещенных), в том числе животные жиры, добавки, красители и др.

Мусульманский мир щепетильно относится к халялю, говорит другой эксперт, в связи с этим специализирующаяся на выпуске продукции по законам шариата организация «обязана быть в прямой связи с мусульманскими центрами». «Поэтому если центр, выдающий халяль-сертификат, работает, игнорируя официальное духовное управление под управлением муфтия, то это никуда не годится. Слово уважаемого религиозного деятеля и "шариатский контроль" много что значат у правоверных. Это самая весомая аргументация», – уточнил представитель сертифицирующего органа одного из муфтиятов Северного Кавказа.

О том что фабрика «Красный Октябрь» получила халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль», стало известно 16 октября. Уточнялось, что сертификат выдан на выпуск конфет и шоколада «Аленка», конфет «Грильяжные», «Птичье молоко» и др. В Роскачестве отметили, что проверку производства проводили специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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