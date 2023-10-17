Исламское экспертное сообщество усомнилось в халяльности шоколада «Аленка»
У исламского экспертного сообщества возникли сомнения в том, что продукция фабрики «Красный Октябрь», получившая халяльный сертификат, соответствует всем нормам. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «РИА Новости».
Один из экспертов пояснил, что сертифицирующих органов в России несколько десятков и многие из них аккредитованы духовными управлениями мусульман, в то время как выдавший сертификат «Красному Октябрю» орган «Роскачество – Халяль» не имеет таковой. Он также указал на то, что глава органа Марат Низамов был замешан в «инциденте» в Татарстане, после которого в якобы халяльной продукции наши свинину.
«Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в "халяльной" "Аленке", "Птичьем молоке" и других изделиях», – заявил собеседник агентства. Он пояснил, что в продукции не должны содержатся ингредиенты из категории «харам» (запрещенных), в том числе животные жиры, добавки, красители и др.
Мусульманский мир щепетильно относится к халялю, говорит другой эксперт, в связи с этим специализирующаяся на выпуске продукции по законам шариата организация «обязана быть в прямой связи с мусульманскими центрами». «Поэтому если центр, выдающий халяль-сертификат, работает, игнорируя официальное духовное управление под управлением муфтия, то это никуда не годится. Слово уважаемого религиозного деятеля и "шариатский контроль" много что значат у правоверных. Это самая весомая аргументация», – уточнил представитель сертифицирующего органа одного из муфтиятов Северного Кавказа.
О том что фабрика «Красный Октябрь» получила халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации «Роскачество – Халяль», стало известно 16 октября. Уточнялось, что сертификат выдан на выпуск конфет и шоколада «Аленка», конфет «Грильяжные», «Птичье молоко» и др. В Роскачестве отметили, что проверку производства проводили специалисты подведомственного органа по сертификации Роскачества и эксперты в области шариата.