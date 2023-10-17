Исламское экспертное сообщество усомнилось в халяльности шоколада «Аленка»

Один из экспертов пояснил, что сертифицирующих органов в России несколько десятков и многие из них аккредитованы духовными управлениями мусульман, в то время как выдавший сертификат «Красному Октябрю» орган «Роскачество – Халяль» не имеет таковой. Он также указал на то, что глава органа Марат Низамов был замешан в «инциденте» в Татарстане, после которого в якобы халяльной продукции наши свинину.