Более 340 000 человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное»

По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», на базе которого реализуется конкурс, и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, семейные команды сформированы в каждом из регионов России. Активнее всего заявки оставляют жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 29%, 20% и 12% соответственно). По количеству участников лидируют Москва (10,3%), Московская область (6,4%) и Санкт-Петербург (почти 4%). Помимо этого в командах принимают участие в том числе родственники из других стран – из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и еще около 60 стран.