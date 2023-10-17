Более 340 000 человек подали заявки для участия в конкурсе «Это у нас семейное»
С момента начала регистрации в конкурсе «Это у нас семейное» заявки на участие в нем подали более 60 000 семей, или 340 000 человек. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко во время выступления на первом заседании набсовета конкурса.
«Сегодня на участие в нем зарегистрировалось 340 000 человек, и прием заявок еще продолжается – до 4 ноября. Участие в конкурсе "Это у нас семейное" дает семьям возможность выиграть по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Не менее интересный приз – уникальные путешествия по самым прекрасным и удивительным местам страны. Все семейные команды совершенно удивительные, они предмет гордости для России», – сказал Кириенко.
По словам гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», на базе которого реализуется конкурс, и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, семейные команды сформированы в каждом из регионов России. Активнее всего заявки оставляют жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 29%, 20% и 12% соответственно). По количеству участников лидируют Москва (10,3%), Московская область (6,4%) и Санкт-Петербург (почти 4%). Помимо этого в командах принимают участие в том числе родственники из других стран – из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и еще около 60 стран.
Комиссаров отметил, что среди участников конкурса преобладают женщины (62% против 38% мужчин). Доля родителей и детей распределена практически поровну – 37% и 36% соответственно. Помимо этого в конкурсе принимают участие бабушки и дедушки (21%), прабабушки и прадедушки (1%) и другие родственники (5%).
Регистрация на конкурс была открыта 8 сентября, о запуске такого проекта объявил президент России Владимир Путин, выступая 1 сентября в образовательном центре «Сенеж» в рамках открытого урока «Разговоры о важном». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – отметил тогда Путин, уточнив, что этот конкурс может стать самым народным.
Заявки на конкурс будут принимать до 4 ноября, в декабре пройдет дистанционный этап конкурса, отметил Комиссаров. По его словам, с марта по май 2024 г. должны пройти финальные этапы в округах, а летом – всероссийский финал с подведением результатов.