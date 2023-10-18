На рэпера Моргенштерна составили протокол о нарушении закона об иноагентах
В Савеловский районный суд Москвы поступил протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) о нарушении законодательства об иноагентах, следует из базы столичных судов.
Административное дело зарегистрировано в суде 18 октября, дата его рассмотрения пока не назначена. Протокол на исполнителя был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Для граждан по этой статье предусмотрен штраф от 30 000 до 50 000 руб.
Минюст включил Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов 6 мая 2022 г. В мае 2022 г. суд в Набережных Челнах оштрафовал рэпера на 100 000 руб. за пропаганду наркотиков в музыкальных клипах. Обжалование приговора отклонили, и решение суда вступило в законную силу. В июне 2023 г. суд в Москве признал исполнителя виновным в нарушении правил маркировки иноагента в распространяемой им информации. Его оштрафовали на 40 000 руб.
17 октября в Головинский районный суд Москвы по аналогичной статье – ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ – поступил материал в отношении телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Заседание по делу назначили на 13 ноября.