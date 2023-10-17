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На телеведущего Галкина составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Ведомости

В Головинский районный суд Москвы поступил материал в отношении телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) о нарушении законодательства об иноагентах, следует из базы московских судов.

Протокол на Галкина был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Для граждан по этой статье предусмотрен штраф от 30 000 до 50 000 руб. Материал в отношении Галкина поступил в суд 17 октября, дата его рассмотрения пока не назначена.

Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. 9 октября 2023 г. Галкин в соцсетях сообщил, что планирует оставаться в Израиле после нападения на страну палестинской группировки «Хамас». Позже он анонсировал начало тура и концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.

12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию, на дискредитацию армии и антироссийские заявления. Проверку проведут в том числе в отношении Галкина и телеведущего Ивана Урганта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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