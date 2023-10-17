На телеведущего Галкина составили протокол о нарушении закона об иноагентах

Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. 9 октября 2023 г. Галкин в соцсетях сообщил, что планирует оставаться в Израиле после нападения на страну палестинской группировки «Хамас». Позже он анонсировал начало тура и концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.