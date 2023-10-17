На телеведущего Галкина составили протокол о нарушении закона об иноагентах
В Головинский районный суд Москвы поступил материал в отношении телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) о нарушении законодательства об иноагентах, следует из базы московских судов.
Протокол на Галкина был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах). Для граждан по этой статье предусмотрен штраф от 30 000 до 50 000 руб. Материал в отношении Галкина поступил в суд 17 октября, дата его рассмотрения пока не назначена.
Минюст включил Галкина в реестр физлиц-иноагентов в сентябре 2022 г. После начала спецоперации он вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. 9 октября 2023 г. Галкин в соцсетях сообщил, что планирует оставаться в Израиле после нападения на страну палестинской группировки «Хамас». Позже он анонсировал начало тура и концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.
12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию, на дискредитацию армии и антироссийские заявления. Проверку проведут в том числе в отношении Галкина и телеведущего Ивана Урганта.