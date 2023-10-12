Госдума попросила проверить Галкина, Фридмана и Урганта на дискредитацию ВС РФ

11 октября на заседании Госдумы Володин заявил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене (ответственность за госизмену устанавливает ст. 275 УК РФ, в апреле в нее внесли поправки, согласно которым за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. может грозить пожизненное заключение). Он подчеркнул, что такие релоканты переехали в Европу, где начинают «финансировать и преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. Потом их, продолжил Володин, выдворяют из Европы, и они едут в Израиль, откуда из-за напряженной ситуации уже возвращаются обратно в Россию.