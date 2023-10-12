Госдума попросила проверить Галкина, Фридмана и Урганта на дискредитацию ВС РФ

Госдума попросила проверить Галкина, Фридмана и Урганта на дискредитацию ВС РФКомитет по безопасности проверит артистов и блогеров, вернувшихся в Россию
Государственная дума приняла протокольное поручение, согласно которому комитет по безопасности и противодействию коррупции должен проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров за дискредитацию армии и антироссийские заявления. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Хинштейн пояснил, что поручение было принято в связи с последними заявлениями председателя Госдумы Вячеслава Володина о проверке «релокантов», «поливавших Россию из-за рубежа, а теперь безнаказанно вернувшихся домой». В списке числятся артисты, бизнесмены и блогеры. Как уточнил Хинштейн, по его предложению в перечень включили и сына председателя правительства Самарской области Юрия Кудряшова. По словам депутата, Кудряшов «известен своими антироссийскими заявлениями».
В опубликованном Хинштейном документе говорится, что в СМИ и соцсетях широкое распространение получили материалы о том, что в Россию возвращаются граждане, которые ранее покинули страну и делали публичные заявления, дискредитирующие государство, руководство и Вооруженные силы РФ в связи со спецоперацией. Также в протоколе ссылаются на данные СМИ о том, что некоторые из этих лиц – бизнесменов, деятелей культуры и искусства, членов семей госслужащих – могли финансировать вооруженные силы Украины (ВСУ). Подчеркивается, что, вернувшись в Россию, они не несут никакой ответственности, что вызывает «большое общественное возмущение».
Поэтом комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции было поручено запросить в Генпрокуратуре информацию о количестве административных и уголовных дел о дискредитации российской армии и призывах к воспрепятствованию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. ст. 280.3, 207.3 УК РФ), о призывах к санкциям против России (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ) и о помощи ВСУ (ст. 275 УК РФ, госизмена).
«Установить и привлечь к ответственности лиц, публично дискредитирующих ВС РФ, а также финансирующих ВСУ. Провести проверку по прилагаемым материалам в отношении лиц, публично совершавших вышеуказанные противоправные деяния», – говорится в поручениях комитету.
В документе также указаны конкретные лица со ссылками на материалы в СМИ и соцсетях. В частности, речь идет о телеведущем Иване Урганте, бизнесмене Михаиле Фридмане, юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), комике Александре Ревве, юмористе Александре Гудкове, блогере Руслане Усачеве, историке моды Александре Васильеве и Кудряшове.
О результатах проверки необходимо проинформировать депутатов Госдумы. Подготовкой проекта протокольного поручения занимался зампред комитета по обороне Юрий Швыткин.
11 октября на заседании Госдумы Володин заявил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене (ответственность за госизмену устанавливает ст. 275 УК РФ, в апреле в нее внесли поправки, согласно которым за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др. может грозить пожизненное заключение). Он подчеркнул, что такие релоканты переехали в Европу, где начинают «финансировать и преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. Потом их, продолжил Володин, выдворяют из Европы, и они едут в Израиль, откуда из-за напряженной ситуации уже возвращаются обратно в Россию.
За день до этого спикер Госдумы предупредил критиковавших Россию релокантов о том, что их не ждут обратно. По словам Володина, релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – уточнил Володин. На его слова отреагировал губернатор Магаданской области Сергей Носов, который отказался принимать «подлецов» из числа релокантов и призвал не использовать старое клише, согласно которому всех предателей надо направлять в Магадан.
Комментируя заявление Володина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что спикер Госдумы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. С такими, по словам Пескова, «нам не по пути». Остальных же родина всегда ждет, добавил он.