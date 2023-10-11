Губернатор Магадана отказался принимать предателей из числа релокантов

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).