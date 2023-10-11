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Губернатор Магадана отказался принимать предателей из числа релокантов

Ведомости

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отказался принимать подлецов из числа релокантов и призвал отказаться от старого клише, согласно которому всех предателей надо направлять в Магадан. Об этом он сообщил на встрече с учителями. 

«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более, эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Носов подчеркнул, что жители Колымы – прекрасные люди и патриоты. Он обратил внимание на динамичное развитие регионы. «Поэтому нам сюда нужны грамотные, образованные и профессиональные люди», – добавил он. 

10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил критиковавших Россию релокантов о том, что их не ждут обратно. По словам Володина, тот, кто уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – уточнил Володин. 

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Однако Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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