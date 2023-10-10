Володин пригрозил релокантам Магаданом в случае их возвращения в Россию
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предупредил критиковавших Россию релокантов о том, что их не ждут и им не следует возвращаться в страну. Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента.
По словам Володина, релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – уточнил Володин (цитата по «Интерфаксу»).
Спикер Госдумы отметил, что такие люди не нужны России, и они должны это понимать. «Мы со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят», – добавил он.
В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Оданко Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется. При этом он призвал не преувеличивать количество таких людей.
После начала спецоперации России на Украину в феврале 2022 г. случилось несколько волн эмиграции. В декабре 2022 г. глава Минцифры Максут Шадаев оценивал, что Россию покинули в том числе около 100 000 IT-специалистов, которые не вернулись.