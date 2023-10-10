Володин пригрозил релокантам Магаданом в случае их возвращения в Россию

В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Оданко Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется. При этом он призвал не преувеличивать количество таких людей.