Песков предрек возвращение уехавших из России

«Эти люди будут постепенно возвращаться, кроме тех, кто стал врагами нашей страны. Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Для тех, кто стал врагами, наверно, вряд ли найдется место у нас на Родине», – заявил пресс-секретарь президента.