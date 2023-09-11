Песков предрек возвращение уехавших из России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Однако врагам страны места на Родине может не найтись. Об этом сообщил «Интерфакс».
Растущий российский рынок будет становиться привлекательнее на фоне негативных экономических тенденций во многих странах. При этом, по словам Пескова, совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей.
«Эти люди будут постепенно возвращаться, кроме тех, кто стал врагами нашей страны. Такие тоже есть. Не нужно преувеличивать их количество. Для тех, кто стал врагами, наверно, вряд ли найдется место у нас на Родине», – заявил пресс-секретарь президента.
Песков подчеркнул, что Россия начала развиваться в экономическом плане, несмотря на трудности, связанные с недружественной атмосферой, исходящей от «коллективного Запада». Повышение привлекательности России является главной мерой, предпринимающейся для возвращения релокантов.