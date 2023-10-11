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В Кремле прокомментировали позицию Володина по поводу релокантов

Ведомости

Заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу релокантов, которых надо направить в Магадан, касаются только тех, кто выбрал антироссийскую позицию, остальных же граждан России это не касается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он. 

Песков также отметил, что это не касается тех людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. «И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину, эта Родина – Россия. И она всегда их ждет», – добавил он. 

10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил критиковавших Россию релокантов о том, что их не ждут обратно. По словам Володина, релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – уточнил Володин. 

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В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Однако Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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