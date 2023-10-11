В Кремле прокомментировали позицию Володина по поводу релокантов
Заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу релокантов, которых надо направить в Магадан, касаются только тех, кто выбрал антироссийскую позицию, остальных же граждан России это не касается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Спикер Думы говорил о тех, кто занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима. Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он.
Песков также отметил, что это не касается тех людей, которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить. «И, конечно, эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину, эта Родина – Россия. И она всегда их ждет», – добавил он.
10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил критиковавших Россию релокантов о том, что их не ждут обратно. По словам Володина, релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – уточнил Володин.
В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Однако Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.