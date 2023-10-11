Володин предложить проверять на госизмену финансировавших ВСУ релокантов

В сентябре Песков говорил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Но Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.