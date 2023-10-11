Володин предложить проверять на госизмену финансировавших ВСУ релокантов
Релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания нижней палаты, передает пресс-служба ГД.
10 октября Володин заявил, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – сказал он.
«Сегодня мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после вчерашнего моего заявления просто не понимают, почему такое им мы хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям», – заявил Володин 11 октября.
По его словам, такие релоканты переехали в Европу, где начинают «финансировать и преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. Потом их, продолжил Володин, выдворяют из Европы, и они едут в Израиль, откуда из-за напряженной ситуации уже возвращаются обратно в Россию.
«Поэтому давайте думать <...>. Те, кто призывал к победе нацистского кровавого режима, должен ответить по закону. А куда дальше их отправлять, определяйтесь», – заявил Володин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 11 октября слова Володина, заявил, что они касаются только тех, кто выбрал антироссийскую позицию. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он.
В сентябре Песков говорил, что россияне, покинувшие страну во время спецоперации, будут возвращаться по мере изменения экономической ситуации. Он отметил, что совершенно нормально искать для себя более комфортные условия для жизни и работы за границей. Но Песков добавил, что для тех, кто стал врагами, место вряд ли найдется.