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Комитет Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить Фридмана, Галкина и Урганта

Ведомости

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции направил в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой предоставить данные о возможных делах о дискредитации армии и финансировании ВСУ в отношении ряда публичных лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

«Приступил к исполнению поручения Государственной думы. Соответствующие обращения направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России», – написал он.

Из опубликованного Пискаревым обращения в ведомство следует, что комитет просит предоставить данные о покинувших Россию в связи с проведением спецоперацию восьми публичных личностях и провести проверку информации о них, которая находится в открытом доступе. В частности, речь идет о телеведущем Иване Урганте, бизнесмене Михаиле Фридмане, юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), комике Александре Ревве, юмористе Александре Гудкове, блогере Руслане Усачеве, историке моды Александре Васильеве и сыне председателя правительства Самарской области Юрии Кудряшове.

12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить на финансирование ВСУ и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию. У Генпрокуратуры необходимо было запросить информацию об административных и уголовных делах о дискредитации российской армии и призывах к воспрепятствованию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. ст. 280.3, 207.3 УК РФ), о призывах к санкциям против России (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ) и о помощи ВСУ (ст. 275 УК РФ, госизмена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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