Комитет Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить Фридмана, Галкина и Урганта
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции направил в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой предоставить данные о возможных делах о дискредитации армии и финансировании ВСУ в отношении ряда публичных лиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Василий Пискарев.
«Приступил к исполнению поручения Государственной думы. Соответствующие обращения направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ России», – написал он.
Из опубликованного Пискаревым обращения в ведомство следует, что комитет просит предоставить данные о покинувших Россию в связи с проведением спецоперацию восьми публичных личностях и провести проверку информации о них, которая находится в открытом доступе. В частности, речь идет о телеведущем Иване Урганте, бизнесмене Михаиле Фридмане, юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), комике Александре Ревве, юмористе Александре Гудкове, блогере Руслане Усачеве, историке моды Александре Васильеве и сыне председателя правительства Самарской области Юрии Кудряшове.
12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить на финансирование ВСУ и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию. У Генпрокуратуры необходимо было запросить информацию об административных и уголовных делах о дискредитации российской армии и призывах к воспрепятствованию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. ст. 280.3, 207.3 УК РФ), о призывах к санкциям против России (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ) и о помощи ВСУ (ст. 275 УК РФ, госизмена).