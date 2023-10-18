Комитет Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить Фридмана, Галкина и Урганта

12 октября Госдума поручила комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить на финансирование ВСУ и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров, которые возвращаются в Россию. У Генпрокуратуры необходимо было запросить информацию об административных и уголовных делах о дискредитации российской армии и призывах к воспрепятствованию использования ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. ст. 280.3, 207.3 УК РФ), о призывах к санкциям против России (ст. 20.3.4 КоАП РФ, ст. 284.2 УК РФ) и о помощи ВСУ (ст. 275 УК РФ, госизмена).