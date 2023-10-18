Развожаев: флот отражает атаку воздушных целей в районе Сухарной балки
В районе Сухарной балки в Севастополе Черноморский флот отражает атаку воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В районе Сухарной балки наш флот отражает атаку воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев уточнил, что в районе балки наблюдается дым. На место происшествия выехали спасатели. Информация о повреждениях уточняется, добавил губернатор и попросил сохранять спокойствие.
Перед этим постом Развожаев опубликовал информацию о воздушной тревоге в городе. После него он сообщил об отбое тревоги.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь 18 октября системы ПВО России уничтожили 28 беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей, а также над акваторией Черного моря.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.