Минобороны сообщило об уничтожении 28 дронов над несколькими регионами

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшую ночь над регионом было уничтожено шесть беспилотников. Он уточнил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Крыма Сергей Аксенов пока никак не комментировали эти сообщения.