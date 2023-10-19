Против создателя «Масяни» завели уголовное дело
В отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о призывах против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
Дело заведено по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства). Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что фигурантом является создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев. При этом Куваев ранее заявил, что не получал подтверждения о возбуждении дела. «Рано орать», – сказал он ТАСС.
Об уголовном деле в отношении создателя «Масяни» 18 октября сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным ресурса, поводом стал ролик, размещенный на YouTube в июле, в котором герой призывает российских солдат сдаваться в плен.
Сам Куваев сейчас находится не в России. «Mash на Мойке» пишет, что он проживает в Израиле. После начала спецоперации России на Украине аниматор неоднократно критиковал действия российской власти в новых сериях про Масяню. В марте 2022 г. Роскомнадзор потребовал удалить один из эпизодов с отсылками к спецоперации. Сайт «Мульт.ру», на котором были выложены серии «Масяни», заблокирован.