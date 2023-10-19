Против создателя «Масяни» завели уголовное дело

Сам Куваев сейчас находится не в России. «Mash на Мойке» пишет, что он проживает в Израиле. После начала спецоперации России на Украине аниматор неоднократно критиковал действия российской власти в новых сериях про Масяню. В марте 2022 г. Роскомнадзор потребовал удалить один из эпизодов с отсылками к спецоперации. Сайт «Мульт.ру», на котором были выложены серии «Масяни», заблокирован.