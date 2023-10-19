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Общество

Против создателя «Масяни» завели уголовное дело

Ведомости

В отношении жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о призывах против безопасности государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

Дело заведено по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства). Максимальное наказание по ней составляет до семи лет лишения свободы.

В правоохранительных органах агентству рассказали, что фигурантом является создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев. При этом Куваев ранее заявил, что не получал подтверждения о возбуждении дела. «Рано орать», – сказал он ТАСС.

Об уголовном деле в отношении создателя «Масяни» 18 октября сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным ресурса, поводом стал ролик, размещенный на YouTube в июле, в котором герой призывает российских солдат сдаваться в плен.  

Сам Куваев сейчас находится не в России. «Mash на Мойке» пишет, что он проживает в Израиле. После начала спецоперации России на Украине аниматор неоднократно критиковал действия российской власти в новых сериях про Масяню. В марте 2022 г. Роскомнадзор потребовал удалить один из эпизодов с отсылками к спецоперации. Сайт «Мульт.ру», на котором были выложены серии «Масяни», заблокирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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