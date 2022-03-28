Роскомнадзор потребовал удалить серию «Масяни» с отсылками к спецоперации на Украине

Создатель «Масяни» Олег Куваев на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией) заявил, что Роскомнадзор направил уведомление об ограничении доступа к сайту, на котором публиковались новые серии. В ведомстве пояснили, что не блокировали сайт Mult.ru, его администратор сам временно ограничил доступ к ресурсу.