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Роскомнадзор потребовал удалить серию «Масяни» с отсылками к спецоперации на Украине

Ведомости

Роскомнадзор направил уведомление владельцу сайта Mult.ru о необходимости удалить эпизод мультсериала «Масяня», сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. Основанием для решения стало требование Генпрокуратуры.

По данным Роскомнадзора, видеоролик, размещенный на сайте, «содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик», заявили в ведомстве.

Создатель «Масяни» Олег Куваев на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией) заявил, что Роскомнадзор направил уведомление об ограничении доступа к сайту, на котором публиковались новые серии. В ведомстве пояснили, что не блокировали сайт Mult.ru, его администратор сам временно ограничил доступ к ресурсу.

По словам Куваева, он сам и зрители редко пользуются этим сайтом, а серии «Масяни» доступны на Youtube. 22 марта была опубликована 160-я серия мультсериала с отсылками к спецоперации России на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных