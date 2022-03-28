Роскомнадзор потребовал удалить серию «Масяни» с отсылками к спецоперации на Украине
Роскомнадзор направил уведомление владельцу сайта Mult.ru о необходимости удалить эпизод мультсериала «Масяня», сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство. Основанием для решения стало требование Генпрокуратуры.
По данным Роскомнадзора, видеоролик, размещенный на сайте, «содержит недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик», заявили в ведомстве.
Создатель «Масяни» Олег Куваев на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией) заявил, что Роскомнадзор направил уведомление об ограничении доступа к сайту, на котором публиковались новые серии. В ведомстве пояснили, что не блокировали сайт Mult.ru, его администратор сам временно ограничил доступ к ресурсу.
По словам Куваева, он сам и зрители редко пользуются этим сайтом, а серии «Масяни» доступны на Youtube. 22 марта была опубликована 160-я серия мультсериала с отсылками к спецоперации России на Украине.