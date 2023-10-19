В Вашингтоне задержали 500 протестующих против боевых действий в Газе
В акции протеста против боевых действий в секторе Газа, прошедшей в Вашингтоне, приняли участие 10 000 человек, 500 из которых были задержаны. Об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), которое является одним из организаторов демонстрации.
«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 000 вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», – говорится в сообщении.
Согласованная акция протеста проходила 18 октября в районе Капитолийского холма, но позже демонстранты двинулись в сторону здания Кэннона комплекса американского Капитолия. В результате они проникли внутрь ротонды и несколько раз прервали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью.
После этого полиция начала задерживать митингующих. На странице полиции Капитолия в X сообщалось о трех арестованных. Там добавили, что сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты». По состоянию на 01:00 мск 19 октября в ротонде не оставалось протестующих. Fox News со ссылкой на полицию Капитолия ранее сообщал о 300 задержанных в ходе акции протеста.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.