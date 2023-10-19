В Вашингтоне задержали 500 протестующих против боевых действий в Газе

После этого полиция начала задерживать митингующих. На странице полиции Капитолия в X сообщалось о трех арестованных. Там добавили, что сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты». По состоянию на 01:00 мск 19 октября в ротонде не оставалось протестующих. Fox News со ссылкой на полицию Капитолия ранее сообщал о 300 задержанных в ходе акции протеста.