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Общество

В Вашингтоне задержали 500 протестующих против боевых действий в Газе

Ведомости

В акции протеста против боевых действий в секторе Газа, прошедшей в Вашингтоне, приняли участие 10 000 человек, 500 из которых были задержаны. Об этом сообщило на своей странице в X (ранее Twitter) движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), которое является одним из организаторов демонстрации.

«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 000 вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», – говорится в сообщении.

Согласованная акция протеста проходила 18 октября в районе Капитолийского холма, но позже демонстранты двинулись в сторону здания Кэннона комплекса американского Капитолия. В результате они проникли внутрь ротонды и несколько раз прервали слушания в комитете по иностранным делам сената конгресса США, которые были посвящены рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего американского министра финансов Джейкоба Лью.

После этого полиция начала задерживать митингующих. На странице полиции Капитолия в X сообщалось о трех арестованных. Там добавили, что сотрудники ведомства продолжают «обрабатывать аресты». По состоянию на 01:00 мск 19 октября в ротонде не оставалось протестующих. Fox News со ссылкой на полицию Капитолия ранее сообщал о 300 задержанных в ходе акции протеста.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 4500 человек, большая часть из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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