В России начали подготовку специалистов по политологической экспертизе
В России начали подготовку экспертов по политологическим исследованиям информационных материалов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Российского федерального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) при Минюсте Георгий Омельянюк.
По программе дополнительного профессионального образования уже проходят обучение три эксперта, два из которых имеют степень доктора наук, один – кандидата политических наук.
«К задачам политологической экспертизы относится установление факта осуществления политической деятельности, потому что зачастую организация декларирует, что не занимается политической деятельностью, а по факту реально такую деятельность осуществляет», – сказал Омельянюк на XII Международной научно-практической конференции «Теория и практика фундаментальных и прикладных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации населения РФ» в Новосибирске.
По словам замдиректора РФЦСЭ, политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций, а также по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам и нарушениями при проведении выборов. Кроме того, объектами изучения экспертов станут любые пропагандистские материалы – от лозунгов и символики до фотографий и видео, а также комментарии в интернете.
В марте 2023 г. Минюст России разместил для общественного обсуждения проект приказа об изменении перечня судебных экспертиз, которые выполняют судебно-экспертные учреждения ведомства. Среди нововведений предлагалось добавить в перечень политологическую экспертизу. Исследование экспертов будут помогать установить наличие признаков «политического экстремизма» в тех или иных публичных материалах.