В России начали подготовку специалистов по политологической экспертизе

По словам замдиректора РФЦСЭ, политологическая экспертиза будет проводиться в отношении политических выступлений, заявлений, обращений, уставных документов и программ политических организаций, а также по делам, связанным с признанием некоммерческих организаций или физических лиц иностранными агентами, с распространением экстремистских материалов, призывами к массовым беспорядкам и нарушениями при проведении выборов. Кроме того, объектами изучения экспертов станут любые пропагандистские материалы – от лозунгов и символики до фотографий и видео, а также комментарии в интернете.