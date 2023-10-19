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В Страсбурге объявили лауреатов премии Сахарова

Ведомости

Лауреатами премии им. Андрея Сахарова «За свободу мысли» стали погибшая после задержания в Тегеране в 2022 г. Махса Амини и иранское протестное движение «Женщина, жизнь, свобода». Об этом объявила спикер Европарламента Роберта Метсола, передает Reuters.

«16 сентября мы отметили год со дня убийства Джины Махсы Амини в Иране. Европейский парламент с гордостью поддерживает храбрых и дерзких людей, которые продолжают бороться за равенство, достоинство и свободу в Иране», – сказала она.

Церемония награждения пройдет 13 декабря на сессии Европарламента.

Протесты в Иране начались 18 сентября прошлого года после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. 13 сентября она была арестована полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и доставлена в участок. По версии властей, в участке у девушки случился сердечный приступ и инсульт. Амини была доставлена в больницу, где и скончалась 16 сентября. При этом, по словам очевидцев, ее избили представители правопорядка.

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После этого Иран охватили самые масштабные после протестов 2019 г. уличные акции. Они прошли более чем в 50 иранских городах, хотя ядром протестов изначально были северо-западные регионы страны, населенные в основном курдами.

В начале декабря высший орган государственной безопасности Ирана заявил, что в результате беспорядков в стране погибли 200 человек. В конце декабря Иранская организация по правам человека сообщила о 469 жертвах.

Европарламент учредил премию в 1998 г. в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Размер премии составляет 50 000 евро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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