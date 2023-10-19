В Страсбурге объявили лауреатов премии Сахарова

Протесты в Иране начались 18 сентября прошлого года после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. 13 сентября она была арестована полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» и доставлена в участок. По версии властей, в участке у девушки случился сердечный приступ и инсульт. Амини была доставлена в больницу, где и скончалась 16 сентября. При этом, по словам очевидцев, ее избили представители правопорядка.