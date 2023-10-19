Общий фонд призовых выплат «Всемирных игр дружбы» составит 4,6 млрд рублей
На призовые выплаты на «Всемирных играх дружбы» выделят 4,6 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми.
«Общее количество участников Игр дружбы составит 5500 человек, общий фонд призовых – 4,6 млрд руб.», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. Согласно тексту документа, целью мероприятия является предоставление свободного доступа российским спортсменам к международной спортивной деятельности.
Выступая на открытии форума в Перми, глава государства заявил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» для России, и подчеркнул, что государство поддерживает спортсменов, которые вынуждены пропускать соревнования. Путин также пообещал уделять внимание массовому спорту в России.
Президент напомнил, что феврале 2024 г. в Казани пройдут «Игры будущего», а в июне там же – Игры БРИКС, уже в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся «Всемирные игры дружбы». Путин уточнил, что в программе соревнований есть как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование.