Общий фонд призовых выплат «Всемирных игр дружбы» составит 4,6 млрд рублей

Президент напомнил, что феврале 2024 г. в Казани пройдут «Игры будущего», а в июне там же – Игры БРИКС, уже в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся «Всемирные игры дружбы». Путин уточнил, что в программе соревнований есть как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование.