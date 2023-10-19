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Общий фонд призовых выплат «Всемирных игр дружбы» составит 4,6 млрд рублей

Ведомости

На призовые выплаты на «Всемирных играх дружбы» выделят 4,6 млрд руб. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Перми. 

«Общее количество участников Игр дружбы составит 5500 человек, общий фонд призовых – 4,6 млрд руб.», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. Согласно тексту документа, целью мероприятия является предоставление свободного доступа российским спортсменам к международной спортивной деятельности.

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Выступая на открытии форума в Перми, глава государства заявил, что спорт является «безусловным государственным приоритетом» для России, и подчеркнул, что государство поддерживает спортсменов, которые вынуждены пропускать соревнования. Путин также пообещал уделять внимание массовому спорту в России. 

Президент напомнил, что феврале 2024 г. в Казани пройдут «Игры будущего», а в июне там же – Игры БРИКС, уже в сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся «Всемирные игры дружбы». Путин уточнил, что в программе соревнований есть как хорошо известные виды спорта, так и «набирающие популярность», в том числе брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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