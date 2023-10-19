Минстрой: апартаменты не собираются приравнивать к жилью

В российском законодательстве не закреплено понятие апартаментов. Такие помещения не являются жильем, поэтому обычно стоят на 15–30% дешевле квартир. При этом в апартаментах нельзя получить регистрацию, а значит, и пользоваться социальной инфраструктурой, включая детские сады, больницы и школы. Законодательно закрепить статус апартаментов пытаются с 2016 г. Тогда Минстрой предложил приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 г., однако проект не прошел обсуждение в парламенте.