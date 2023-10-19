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Минстрой: апартаменты не собираются приравнивать к жилью

Ведомости

В отечественном законодательстве может появиться понятие «апартаменты», но приравнивать его к жилью никто не собирается, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в комментарии «РИА Новости».

«Мы должны были дать определение, что такое апартамент, соответственно, сейчас все работают над тем, чтобы все-таки правильно описать этот вид нежилых помещений. <...> Никто никогда не говорил, что апартаменты будут приравнены к жилью, такого быть не может», – рассказал он.

Речь идет о технической работе, подчеркнул чиновник.

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В российском законодательстве не закреплено понятие апартаментов. Такие помещения не являются жильем, поэтому обычно стоят на 15–30% дешевле квартир. При этом в апартаментах нельзя получить регистрацию, а значит, и пользоваться социальной инфраструктурой, включая детские сады, больницы и школы. Законодательно закрепить статус апартаментов пытаются с 2016 г. Тогда Минстрой предложил приравнять их к жилым помещениям в многоквартирных домах, соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 г., однако проект не прошел обсуждение в парламенте. 

В 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В том же году в Госдуму внесли законопроект, который определяет новую категорию недвижимости – «многофункциональные здания», апартаменты будут приравниваться к жилью. Инициатива не прошла первое чтение, спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил ее на доработку.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете рекламы апартаментов под видом жилья. Один из авторов инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила в разговоре с «Известиями», что в рекламе зачастую нет информации «о статусе недвижимости, а именно апартаментов», из-за чего граждане думают, что покупают жилое помещение, а на деле – апартаменты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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