СК предъявил пасынку музыканта Намина обвинение в двойном убийстве
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области предъявило пасынку рок-исполнителя Стаса Намина Роману Микояну обвинение в двойном убийстве – бабушки и брата, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
Микояну вменяется совершение преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Наказание по статье предусматривает лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.
В ведомстве отметили, что на допросе он признался в преступлении и заявил, что к убийству его побудил «давний семейный конфликт». По его словам, после ссоры он подождал, пока бабушка уснет, а затем убил ее. После этого он по телефону попросил брата приехать. Между ними также произошел конфликт, после которого обвиняемый убил своего брата.
Уточняется, что обвиняемый сам позвонил в полицию. По делу проведут судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. У обвиняемого также взяли материал, чтобы проверить его на состояние опьянения.
О произошедшем стало известно ранее 19 октября. СМИ опубликовали видео, на котором Микоян признался в убийствах. Это произошло 18 октября. Тела с ножевыми ранениями нашли на следующее утро в в загородном доме в Истринском районе. Как сообщалось, убитыми оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко.