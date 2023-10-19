СК предъявил пасынку музыканта Намина обвинение в двойном убийстве

В ведомстве отметили, что на допросе он признался в преступлении и заявил, что к убийству его побудил «давний семейный конфликт». По его словам, после ссоры он подождал, пока бабушка уснет, а затем убил ее. После этого он по телефону попросил брата приехать. Между ними также произошел конфликт, после которого обвиняемый убил своего брата.