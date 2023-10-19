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СК предъявил пасынку музыканта Намина обвинение в двойном убийстве

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области предъявило пасынку рок-исполнителя Стаса Намина Роману Микояну обвинение в двойном убийстве – бабушки и брата, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Микояну вменяется совершение преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Наказание по статье предусматривает лишение свободы от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.

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В ведомстве отметили, что на допросе он признался в преступлении и заявил, что к убийству его побудил «давний семейный конфликт». По его словам, после ссоры он подождал, пока бабушка уснет, а затем убил ее. После этого он по телефону попросил брата приехать. Между ними также произошел конфликт, после которого обвиняемый убил своего брата.

Уточняется, что обвиняемый сам позвонил в полицию. По делу проведут судебно-медицинские и психолого-психиатрическую экспертизы. У обвиняемого также взяли материал, чтобы проверить его на состояние опьянения.

О произошедшем стало известно ранее 19 октября. СМИ опубликовали видео, на котором Микоян признался в убийствах. Это произошло 18 октября. Тела с ножевыми ранениями нашли на следующее утро в в загородном доме в Истринском районе. Как сообщалось, убитыми оказались сын и теща Стаса Намина – кинематографист Артем Микоян и хозяйка дома Прасковья Ткаченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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