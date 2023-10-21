Российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции
Российские граждане пострадали в результате столкновения двух автобусов с туристами в провинции Анталья, шесть человек были госпитализированы, сообщает агентство IHA.
Авария с участием экскурсионных автобусов, которые двигались в одном направлении, произошла в районе Манавгат на трассе D-400 Манавгат - Аланья. На место происшествия выехали множество машин скорой помощи, полиции и дорожных бригад. Точное количество пострадавших россиян не уточняется. В публикации сказано, что многие туристы отказались от госпитализации и вернулись в отели. Четыре человека были доставлены в больницу, двух водителей также госпитализировали.
«Несмотря на все настойчивые требования медицинских бригад, пострадавшие туристы предпочли поехать в свои отели, а не в больницу», – передает агентство.
В конце сентября в Анталье в результате ДТП погибла гражданка России. По данным генконсульства, при аварии еще четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы. 21 августа в центральной части Турции также произошло ДТП с автобусом, тогда погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.