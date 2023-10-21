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Российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции

Ведомости

Российские граждане пострадали в результате столкновения двух автобусов с туристами в провинции Анталья, шесть человек были госпитализированы, сообщает агентство IHA.

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Авария с участием экскурсионных автобусов, которые двигались в одном направлении, произошла в районе Манавгат на трассе D-400 Манавгат - Аланья. На место происшествия выехали множество машин скорой помощи, полиции и дорожных бригад. Точное количество пострадавших россиян не уточняется. В публикации сказано, что многие туристы отказались от госпитализации и вернулись в отели. Четыре человека были доставлены в больницу, двух водителей также госпитализировали.

«Несмотря на все настойчивые требования медицинских бригад, пострадавшие туристы предпочли поехать в свои отели, а не в больницу», – передает агентство.

В конце сентября в Анталье в результате ДТП погибла гражданка России. По данным генконсульства, при аварии еще четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы. 21 августа в центральной части Турции также произошло ДТП с автобусом, тогда погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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