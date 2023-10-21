Российские туристы пострадали при столкновении двух автобусов в Турции

Авария с участием экскурсионных автобусов, которые двигались в одном направлении, произошла в районе Манавгат на трассе D-400 Манавгат - Аланья. На место происшествия выехали множество машин скорой помощи, полиции и дорожных бригад. Точное количество пострадавших россиян не уточняется. В публикации сказано, что многие туристы отказались от госпитализации и вернулись в отели. Четыре человека были доставлены в больницу, двух водителей также госпитализировали.