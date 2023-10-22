МИД России назвал труднореализуемым оформление паспортов за рубежом
Предложение по оформлению внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за границей трудно реализовать, заявил «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а в ведомстве пообещали проработать вопрос.
«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», – сказал он.
29 марта Москалькова заявила, что проживающим за рубежом гражданам стоит предоставить возможность получения российских паспортов в посольствах России. Она отметила, что сейчас приходится возвращаться в страну для получения документов и, «конечно, это людям сложно» из-за нарушенной логистики и затрат.
После предложения омбудсмена в МИДе заявили, что вопрос выдачи внутренних российских паспортов за границей прорабатывается. В апреле Москалькова сообщила, что ведомство и МВД поддержали ее идею, однако вопрос пока не решен.
В сентябре МИД предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, которые россияне могут получить за рубежом. В их числе, как следует из проекта постановления, – сборы за оформление загранпаспортов.