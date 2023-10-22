МИД России назвал труднореализуемым оформление паспортов за рубежом

29 марта Москалькова заявила, что проживающим за рубежом гражданам стоит предоставить возможность получения российских паспортов в посольствах России. Она отметила, что сейчас приходится возвращаться в страну для получения документов и, «конечно, это людям сложно» из-за нарушенной логистики и затрат.