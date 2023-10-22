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Общество

МИД России назвал труднореализуемым оформление паспортов за рубежом

Ведомости

Предложение по оформлению внутренних паспортов РФ в российских учреждениях за границей трудно реализовать, заявил «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов. Ранее с такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, а в ведомстве пообещали проработать вопрос.

«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», – сказал он.

Ранее по теме: МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов россиянам за рубежом

29 марта Москалькова заявила, что проживающим за рубежом гражданам стоит предоставить возможность получения российских паспортов в посольствах России. Она отметила, что сейчас приходится возвращаться в страну для получения документов и, «конечно, это людям сложно» из-за нарушенной логистики и затрат.

После предложения омбудсмена в МИДе заявили, что вопрос выдачи внутренних российских паспортов за границей прорабатывается. В апреле Москалькова сообщила, что ведомство и МВД поддержали ее идею, однако вопрос пока не решен.

В сентябре МИД предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, которые россияне могут получить за рубежом. В их числе, как следует из проекта постановления, – сборы за оформление загранпаспортов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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