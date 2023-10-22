В России не будут менять схему поступления в 10-й класс и колледжи

По словам Музаева, некоторые школы заключают «негласные» договоренности с учениками – они покидают школы после 9-го класса в обмен на хороший аттестат. «У нас получается по этой статистике, что все отличники уходят в СПО, а все двоечники идут в 10-й класс», – отмечал он.