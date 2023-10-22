В России не будут менять схему поступления в 10-й класс и колледжи
Какие-либо изменения в модель перехода из 9-го класса в 10-й и поступления в колледжи пока не планируются, сообщила пресс-служба Рособрнадзора в комментарии ТАСС. Ранее такие новации пообещал глава ведомства Анзор Музаев.
«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо «докручивать», – заявили в ведомстве.
Музаев на всероссийской встрече с родителями заявлял, что модель поступления в 10-й класс и колледжи изменится в ближайшем будущем, поскольку существующий механизм не отвечает современным требованиям.
По словам Музаева, некоторые школы заключают «негласные» договоренности с учениками – они покидают школы после 9-го класса в обмен на хороший аттестат. «У нас получается по этой статистике, что все отличники уходят в СПО, а все двоечники идут в 10-й класс», – отмечал он.
Ведомство не планирует сокращать количество экзаменов, сдаваемых после 9-го класса в форме общего государственного экзамена, подчеркивал чиновник.