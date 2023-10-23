45% россиян отметили, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Согласно сентябрьским данным Росстата, реальные зарплаты в июле 2023 г. выросли на 9,2% к тому же месяцу прошлого года. Средняя начисленная зарплата в номинале составила 71 419 руб., за год показатель увеличился на 13,9%. Самые высокие зарплаты в июле получили добытчики нефти и газа (197 799 руб.), сотрудники финансовых и страховых организаций (157 549 руб.) и табачного производства (137 941 руб.). Меньше всех получили те, кто шьет одежду (32 831 руб.), изготовители мебели (42 538 руб.), а также работники гостиниц и кафе (44 497 руб.).