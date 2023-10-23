45% россиян отметили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
Доля россиян, которые считают, что им не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, за последние два года выросла с 25% до 45%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования платформы по поиску работу Head Hunter (hh.ru). В опросе приняли участие 4934 соискателей и работников.
Чаще всего респонденты говорили, что им не хватает более 20 000 руб. в месяц (56% ответов). Каждый пятый говорил о том, что ему требуется дополнительные 15 000 (так считают 21% среди недовольных своей зарплатой) и 20 000 руб. (23%).
Помимо этого, 36% опрошенных отметили, что им едва хватает зарплаты на удовлетворение основных потребностей, в то время как в 2021 г. доля таких ответов составляла 39%.
Согласно результатам исследования, только каждый пятый (20%) оказался удовлетворен размером своей зарплаты (против 36% в 2021 г.). Чаще всего об этом заявляли жители Москвы (26%), Томской области (24%), а также Татарстана и Приморского края (по 23%).
Согласно сентябрьским данным Росстата, реальные зарплаты в июле 2023 г. выросли на 9,2% к тому же месяцу прошлого года. Средняя начисленная зарплата в номинале составила 71 419 руб., за год показатель увеличился на 13,9%. Самые высокие зарплаты в июле получили добытчики нефти и газа (197 799 руб.), сотрудники финансовых и страховых организаций (157 549 руб.) и табачного производства (137 941 руб.). Меньше всех получили те, кто шьет одежду (32 831 руб.), изготовители мебели (42 538 руб.), а также работники гостиниц и кафе (44 497 руб.).