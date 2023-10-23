Газета
Общество

45% россиян отметили, что им не хватает зарплаты на основные нужды

Ведомости

Доля россиян, которые считают, что им не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, за последние два года выросла с 25% до 45%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования платформы по поиску работу Head Hunter (hh.ru). В опросе приняли участие 4934 соискателей и работников.

Чаще всего респонденты говорили, что им не хватает более 20 000 руб. в месяц (56% ответов). Каждый пятый говорил о том, что ему требуется дополнительные 15 000 (так считают 21% среди недовольных своей зарплатой) и 20 000 руб. (23%).

Помимо этого, 36% опрошенных отметили, что им едва хватает зарплаты на удовлетворение основных потребностей, в то время как в 2021 г. доля таких ответов составляла 39%. 

Согласно результатам исследования, только каждый пятый (20%) оказался удовлетворен размером своей зарплаты (против 36% в 2021 г.). Чаще всего об этом заявляли жители Москвы (26%), Томской области (24%), а также Татарстана и Приморского края (по 23%). 

Согласно сентябрьским данным Росстата, реальные зарплаты в июле 2023 г. выросли на 9,2% к тому же месяцу прошлого года. Средняя начисленная зарплата в номинале составила 71 419 руб., за год показатель увеличился на 13,9%. Самые высокие зарплаты в июле получили добытчики нефти и газа (197 799 руб.), сотрудники финансовых и страховых организаций (157 549 руб.) и табачного производства (137 941 руб.). Меньше всех получили те, кто шьет одежду (32 831 руб.), изготовители мебели (42 538 руб.), а также работники гостиниц и кафе (44 497 руб.).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных