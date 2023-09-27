Реальные зарплаты в июле увеличились на 9%Темпы роста показателя замедлились
Реальные зарплаты в июле 2023 г. выросли на 9,2% к тому же месяцу прошлого года, следует из данных Росстата. Средняя начисленная зарплата в номинале составила 71 419 руб., за год показатель увеличился на 13,9%.
Если сравнивать июльские данные с показателями предыдущего месяца, то реальные зарплаты упали на 7,7%, а номинальные – на 7,1%.
Самые высокие зарплаты в июле получили добытчики нефти и газа (197 799 руб.), сотрудники финансовых и страховых организаций (157 549 руб.) и табачного производства (137 941 руб.). Меньше всех получили те, кто шьет одежду (32 831 руб.), изготовители мебели (42 538 руб.), а также работники гостиниц и кафе (44 497 руб.).
Уровень безработицы в августе этого остался на показателе предыдущего месяца и составил 3%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован в июне.
Российские пенсионеры, по данным Росстата, в августе среднем получали 19 564 руб. Это на 6,1% больше, чем годом ранее и на 0,5% выше июльских значений. В реальном выражении динамика показала +0,9% и 0,2% соответственно.
Данные Росстата продолжают говорить о напряженности на рынке труда, заявила экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова. Темп роста реальных зарплат замедляется за счет эффекта базы – из расчета выходит «провальное» с экономической точки зрения первое полугодие 2022 г. Тем не менее, по ее оценке, в реальном выражении зарплаты продолжат расти, отражая дефициты на рынке труда. «По итогам 2023 рост зарплат в реальном выражении может составить 5-6%», – сказала она.
За счет динамики зарплат экономика перегревается, отметила Ахмедова. Однако, по ее мнению, определенное сдерживающее влияние окажет ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. Тем не менее, дефициты на рынке труда исчезнут – «структурной перестройке» экономики требуются рабочие руки, а в средне- и долгосрочной перспективе давление будет оказывать демографическая ситуация: за счет старения населения к 2035 г. рабочая сила может сократиться на 3-5 млн человек.
Падение зарплат месяц к месяцу объясняется сезонностью, уточнил главный экономист по России Bloomberg Александр Исаков. «Работники в части отраслей нередко получают регулярные квартальные или полугодовые премии в июне, а в июле заработные платы возвращаются к окладу», – пояснил он.
«По заработным платам июльские цифры оказались хуже наших оценок в 10% год к году», – заявил он. Но показатели «согласуются с общим трендом в сторону замедления в годового роста реальных заработных плат», добавил Исаков. В дальнейшем он ожидает снижение роста реальных заработных плат до 4-5% к концу первого полугодия 2024 г.