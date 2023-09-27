Реальные зарплаты в июле увеличились на 9%

За счет динамики зарплат экономика перегревается, отметила Ахмедова. Однако, по ее мнению, определенное сдерживающее влияние окажет ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. Тем не менее, дефициты на рынке труда исчезнут – «структурной перестройке» экономики требуются рабочие руки, а в средне- и долгосрочной перспективе давление будет оказывать демографическая ситуация: за счет старения населения к 2035 г. рабочая сила может сократиться на 3-5 млн человек.