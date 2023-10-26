Роспотребнадзор допустил иск к «Аэрофлоту» из-за аннулирования дешевых билетов на Пхукет
Аннулирование «Аэрофлотом» билетов на Пхукет, проданных по ошибочной цене, незаконно. Роспотребнадзор допускает подачу группового иска от пострадавших, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее на сайте «Аэрофлота» произошел предположительный сбой, в результате чего пассажиры приобрели билеты на рейс Екатеринбург – Пхукет (Таиланд) по низкой цене. Впоследствии «Аэрофлот» аннулировал эти билеты.
«Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг», – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что такую же позицию занимает и Верховный суд. Рассматривая аналогичное дело в октябре 2023 г., суд пришел к выводу, что «продавец не вправе в одностороннем порядке изменить объявленную цену товара».
Свердловская транспортная прокуратура ранее сообщила, что проверяет информацию об аннулировании билетов из Екатеринбурга на Пхукет.