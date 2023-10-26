Роспотребнадзор допустил иск к «Аэрофлоту» из-за аннулирования дешевых билетов на Пхукет

Купившим билеты предложили скидку 30% на билеты по этому направлению, а также начислили компенсацию в размере 5000 миль в программе «Аэрофлота», отмечал Telegram-канал «Авиаторщина». По данным ресурса, пострадавшие создали чат, в котором по состоянию на 21 октября было более 900 человек.