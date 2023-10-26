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Роспотребнадзор допустил иск к «Аэрофлоту» из-за аннулирования дешевых билетов на Пхукет

Ведомости

Аннулирование «Аэрофлотом» билетов на Пхукет, проданных по ошибочной цене, незаконно. Роспотребнадзор допускает подачу группового иска от пострадавших, сообщает пресс-служба ведомства. 

Ранее на сайте «Аэрофлота» произошел предположительный сбой, в результате чего пассажиры приобрели билеты на рейс Екатеринбург – Пхукет (Таиланд) по низкой цене. Впоследствии «Аэрофлот» аннулировал эти билеты.

«Предложение авиакомпании на сайте о стоимости и основных условиях перевозки является публичной офертой. После оплаты пассажиром авиакомпания не вправе в одностороннем порядке отказаться от оказания услуг», – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что такую же позицию занимает и Верховный суд. Рассматривая аналогичное дело в октябре 2023 г., суд пришел к выводу, что «продавец не вправе в одностороннем порядке изменить объявленную цену товара».

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Портал E1.RU пишет, что пассажиры смогли приобрести билеты стоимостью от 6000 руб. 19 октября, но уже через несколько дней «Аэрофлот» аннулировал бронь. Авиакомпания разослала письма, в которых объяснила низкую цену техническим сбоем на сайте и пообещала вернуть средства в течение десяти дней.

Купившим билеты предложили скидку 30% на билеты по этому направлению, а также начислили компенсацию в размере 5000 миль в программе «Аэрофлота», отмечал Telegram-канал «Авиаторщина». По данным ресурса, пострадавшие создали чат, в котором по состоянию на 21 октября было более 900 человек.

Свердловская транспортная прокуратура ранее сообщила, что проверяет информацию об аннулировании билетов из Екатеринбурга на Пхукет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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