«Аэрофлот» объяснил инцидент с ребенком комика Соболева регламентом компании
Как пояснили в «Аэрофлоте», в системе бронирования ребенок был прикреплен к отцу. В ходе регистрации на рейс супруга Соболева повысила класс обслуживания до «бизнеса».
«Уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери. Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение к себе», – следует из сообщения.
В авиакомпании добавили, что ребенок без отдельного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому при оформлении билета и должен перевозиться на том месте, которое указано в посадочном талоне. В «Аэрофлоте» пояснили, что такой порядок предусматривается федеральными авиационными правилами и регламентом авиакомпании и разработан для обеспечения безопасности.
Ранее сегодня Соболев в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал, что бортпроводники потребовали забрать грудного ребенка от матери из бизнес-класса и вернуть его в эконом во время полета из Москвы на Мальдивы. Позже он сообщил, что с ним связался «Аэрофлот» и принес извинения и пообещал разобраться. В компании комику пояснили, что инцидент «выявил ошибку в системе бронирования». В качестве извинения перевозчик оформит всей семье билеты в бизнес-класс на обратном пути. Также Соболев уточнил, что с ним связалась и транспортная прокуратура.