«Аэрофлот» объяснил инцидент с ребенком комика Соболева регламентом компании

Ранее сегодня Соболев в Instagram (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказал, что бортпроводники потребовали забрать грудного ребенка от матери из бизнес-класса и вернуть его в эконом во время полета из Москвы на Мальдивы. Позже он сообщил, что с ним связался «Аэрофлот» и принес извинения и пообещал разобраться. В компании комику пояснили, что инцидент «выявил ошибку в системе бронирования». В качестве извинения перевозчик оформит всей семье билеты в бизнес-класс на обратном пути. Также Соболев уточнил, что с ним связалась и транспортная прокуратура.