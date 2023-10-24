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За рейсы в Узбекистан и Киргизию борются девять авиакомпаний

Но большая часть допусков, скорее всего, достанется «Аэрофлоту»
Герман Костринский
Валерий Шарифулин / ТАСС

Количество заявок, поданных отечественными перевозчиками на право выполнять полеты в Узбекистан и Киргизию, существенно превышает количество выделенных допусков. Об этом говорится в документах Росавиации к ближайшему заседанию межведомственной комиссии (МВК) по распределению допусков. «Ведомости» ознакомились с этими документами. Заседание запланировано на 25 октября, сказал представитель Росавиации.

В июле «Ведомости» писали об инициативе авиавластей Узбекистана увеличить количество рейсов в Россию. Осенью российские власти приняли эту инициативу, а также расширили авиасообщение с Киргизией. Максимальное количество прямых рейсов между Москвой и Ташкентом увеличено с 39 до 50 в неделю, между Санкт-Петербургом и Ташкентом – с 7 до 14, между Москвой и Бухарой и Москвой и Ургенчем – с 10 и 7 соответственно до 14 рейсов по каждому направлению. Между Красноярском и Ташкентом число допусков выросло с 7 до 14 в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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