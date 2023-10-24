За рейсы в Узбекистан и Киргизию борются девять авиакомпаний

В июле «Ведомости» писали об инициативе авиавластей Узбекистана увеличить количество рейсов в Россию. Осенью российские власти приняли эту инициативу, а также расширили авиасообщение с Киргизией. Максимальное количество прямых рейсов между Москвой и Ташкентом увеличено с 39 до 50 в неделю, между Санкт-Петербургом и Ташкентом – с 7 до 14, между Москвой и Бухарой и Москвой и Ургенчем – с 10 и 7 соответственно до 14 рейсов по каждому направлению. Между Красноярском и Ташкентом число допусков выросло с 7 до 14 в неделю.