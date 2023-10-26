Замглавы Минюста сообщил о «практически готовом» новом КоАПе

В мае того же года Минюст опубликовал доработанный проект. Министр юстиции Константин Чуйченко тогда рассказывал, что за четыре месяца Минюст получил около 2000 предложений о корректировке проекта, причем «подавляющее их большинство» было учтено. Новая версия документа также подверглась критике, в том числе со стороны уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.