Замглавы Минюста сообщил о «практически готовом» новом КоАПе
Министерство юстиции может представить правительству новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в 2024 г. Об этом сообщил замминистра юстиции Андрей Логинов на конференции «Цифровые международные отношения» в МГИМО.
«КоАП практически уже новый написан. Мы его, наверное, уже в следующем году представим в правительство», – пояснил Логинов (цитата по «РИА Новости»).
Концепцию нового КоАПа Минюст представил в 2019 г. В январе 2020 г. был опубликован проект документа, который вызвал жесткую критику с самых разных сторон, а «Единая Россия» заявила, что не поддержит законопроект. Изначально планировалось, что новый кодекс начнет действовать с 1 января 2021 г.
В мае того же года Минюст опубликовал доработанный проект. Министр юстиции Константин Чуйченко тогда рассказывал, что за четыре месяца Минюст получил около 2000 предложений о корректировке проекта, причем «подавляющее их большинство» было учтено. Новая версия документа также подверглась критике, в том числе со стороны уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.