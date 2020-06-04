Бизнес-омбудсмен раскритиковал новый проект административного кодекса

Бизнес-омбудсмен раскритиковал новый проект административного кодексаОн и после доработки опасен для предпринимателей, предупреждает Борис Титов
Несмотря на доработку, новый проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) сохранил репрессивный характер, его принятие в предложенной редакции несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса, а особенно ощутимы возможные последствия будут на фоне ожидаемого экономического спада. Об этом говорится в отзыве, который уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на имя замминистра юстиции Дениса Новака («Ведомости» ознакомились с письмом).
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