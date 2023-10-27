В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов из-за снегопада

Вылета из «Домодедово» ожидают 17 самолетов, следующих в Калининград, Анталью, Самару и др. Еще пять рейсов отменено. Во «Внуково» задержали вылет девяти лайнеров, следующих в Гянджу, Анталью и Даламан. Отменены два рейса.