В аэропортах Москвы задержано и отменено более 40 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Москвы задержано 34 рейса из-за снегопада, еще семь отменены, следует из сервиса «Яндекс.Расписание».
Вылета из «Домодедово» ожидают 17 самолетов, следующих в Калининград, Анталью, Самару и др. Еще пять рейсов отменено. Во «Внуково» задержали вылет девяти лайнеров, следующих в Гянджу, Анталью и Даламан. Отменены два рейса.
В «Шереметьево» задержаны восемь рейсов. В частности, с опозданием вылетят самолеты в Минск, Казань, Анталью и др.
С вечера 26 октября в Москве идет снег. Комплекс городского хозяйства столицы ранее предупреждал, что 27 октября в Москве может выпасть до 10 см снега. Также прогнозируются порывы ветра до 15 м/с.
Согласно данным «Яндекс.Погоды», снег с дождем в столице продолжит идти как минимум ближайшие два часа. Сервис прогнозирует снижение температуры воздуха сегодня до –2 градусов.