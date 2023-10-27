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Суд арестовал обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища

Ведомости

Армавирский городской суд арестовал обвиняемого в совершении теракта в виде попытки отравления выпускников военного авиационного училища, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

33-летний обвиняемый был заключен под стражу до 25 декабря.

Фигурант дела – уроженец Мелитополя, который живет в России с 2015 г. 26 октября главное следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило в его отношении уголовное дело о теракте за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков (АВВАУЛ). Ему вменяется совершение преступления по п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который мог повлечь гибель людей).

По данным следствия, выпускников училища попытались отравить 21 октября, когда те отмечали 20-летие окончания училища. На празднике присутствовали 77 человек. Во время банкета курьер доставил выпускникам 20-килограммовый торт, украшенный эмблемой училища, и коробки виски Jameson. Курьер сообщил, что это подарки от одного из выпускников, который не смог присутствовать на банкете. При этом имя отправителя он не назвал, что показалось выпускникам подозрительным. Пробовать торт они не стали и сообщили о ситуации в ФСБ.

В результате выяснилось, что торт и виски были отравлены. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник ранее сообщил, что летчиков пытались отравить при помощи препаратов, применяемых в кардиологии и свободно продающихся в аптеках. В пресс-службе суда отметили, что в алкоголе и торте содержался «медицинский препарат в больших токсических дозах». ФСБ считает, что покушение было организовано сотрудниками СБУ, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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