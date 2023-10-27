Физика Губанова приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

В мае сообщалось, что сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте новосибирского ученого, физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Отмечалось, что это стало третьим делом против сотрудников института по такой статье за последний год.