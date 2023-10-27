Физика Губанова приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене
Ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Мосгорсуде, пишет ТАСС.
Губанова признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). По той же статье и на тот же срок был приговорен его подчиненный 71-летний Валерий Голубкин 26 июня.
Гособвинение ранее запросило назначить физику наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.
Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова 3 декабря 2020 г. Фабула дела была неизвестна. Как писали СМИ, ФСБ подозревает доцента МФТИ в передаче российских секретных авиаразработок за рубеж.
Губанову 66 лет, он является доцентом Московского физико-технического института (МФТИ) и начальником отдела аэродинамики самолетов и ракет в ЦАГИ.
В мае сообщалось, что сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте новосибирского ученого, физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Отмечалось, что это стало третьим делом против сотрудников института по такой статье за последний год.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения против ученого «очень серьезными», уточнив, что Кремль не может говорить «о каких-то позициях», пока идут следственные мероприятия.