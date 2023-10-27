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Физика Губанова приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Ведомости

Ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Мосгорсуде, пишет ТАСС.

Губанова признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). По той же статье и на тот же срок был приговорен его подчиненный 71-летний Валерий Голубкин 26 июня.

Гособвинение ранее запросило назначить физику наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Мосгорсуд приговорил профессора-физика Голубкина к 12 годам колонии

Суд признал его виновным в государственной измене

Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова 3 декабря 2020 г. Фабула дела была неизвестна. Как писали СМИ, ФСБ подозревает доцента МФТИ в передаче российских секретных авиаразработок за рубеж. 

Губанову 66 лет, он является доцентом Московского физико-технического института (МФТИ) и начальником отдела аэродинамики самолетов и ракет в ЦАГИ.

В мае сообщалось, что сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте новосибирского ученого, физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Отмечалось, что это стало третьим делом против сотрудников института по такой статье за последний год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обвинения против ученого «очень серьезными», уточнив, что Кремль не может говорить «о каких-то позициях», пока идут следственные мероприятия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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