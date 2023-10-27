ФОМС: число абортов по ОМС снизилось на 5% до 183 400 с начала года

Согласно данным Росстата, общее число прерываний беременности в стране снижается: как частные, так и государственные клиники в 2018 г. провели 661 045 процедур прерывания беременности, в 2019 г. – 621 652, в 2020 г. – 553 495, в 2021 г. – 517 737, в 2022 г. – 506 005. Коммерческие клиники в прошлом году провели пятую часть от всех абортов в стране, или 102 242 процедуры. Причем за год число прерываний беременности в частном сегменте здравоохранения увеличилось на 2,8%, а в государственном, наоборот, уменьшилось на 3,7% до 401 683 процедур, свидетельствуют данные статистического ведомства.