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Общество

Росавиация рассказала о штатной работе аэропортов Москвы в условиях непогоды

Ведомости

Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на снег и гололедицу, сообщил Telegram-канал Росавиации.

«В столичный регион пришла зима: местами — снег, дождь, ветер, гололед. Поэтому нас спрашивают: что происходит с рейсами в Московском авиаузле? Отвечаем: аэропорты работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.

У «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковского» есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду, добавили в ведомстве.

Снег в Москве идет с вечера 26 октября. Утром 27 октября в столичных аэропортах были задержаны и отменены несколько десятков рейсов. Комплекс городского хозяйства столицы ранее предупреждал, что 27 октября в Москве может выпасть до 10 см снега. Также прогнозировались порывы ветра до 15 м/с. Из-за этого городские службы еще 26 октября провели выборочную противогололедную обработку, а ночью –  механизированную очистку проезжей части и тротуаров.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В выходные синоптики ожидают погружения Центральной России в предзимье, предупреждая о снеге и гололеде. В Москве 28-29 октября ожидается облачная погода с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Ночью температура составит около нуля – минус двух градусов, а днем – до плюс двух градусов.

Аналогичная погода ожидается в Санкт-Петербурге в субботу, но в воскресенье на Северо-Западе осадки прекратятся под влиянием северной периферии циклона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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