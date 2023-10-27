Росавиация рассказала о штатной работе аэропортов Москвы в условиях непогоды
Столичные аэропорты продолжают работу в штатном режиме, несмотря на снег и гололедицу, сообщил Telegram-канал Росавиации.
«В столичный регион пришла зима: местами — снег, дождь, ветер, гололед. Поэтому нас спрашивают: что происходит с рейсами в Московском авиаузле? Отвечаем: аэропорты работают в штатном режиме», – говорится в сообщении.
У «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковского» есть все ресурсы для бесперебойной работы в непогоду, добавили в ведомстве.
Снег в Москве идет с вечера 26 октября. Утром 27 октября в столичных аэропортах были задержаны и отменены несколько десятков рейсов. Комплекс городского хозяйства столицы ранее предупреждал, что 27 октября в Москве может выпасть до 10 см снега. Также прогнозировались порывы ветра до 15 м/с. Из-за этого городские службы еще 26 октября провели выборочную противогололедную обработку, а ночью – механизированную очистку проезжей части и тротуаров.
Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В выходные синоптики ожидают погружения Центральной России в предзимье, предупреждая о снеге и гололеде. В Москве 28-29 октября ожидается облачная погода с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Ночью температура составит около нуля – минус двух градусов, а днем – до плюс двух градусов.
Аналогичная погода ожидается в Санкт-Петербурге в субботу, но в воскресенье на Северо-Западе осадки прекратятся под влиянием северной периферии циклона.