Росавиация рассказала о штатной работе аэропортов Москвы в условиях непогоды

Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, юг и юго-запад Подмосковья вечером будет накрывать снеговыми облаками. В выходные синоптики ожидают погружения Центральной России в предзимье, предупреждая о снеге и гололеде. В Москве 28-29 октября ожидается облачная погода с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Ночью температура составит около нуля – минус двух градусов, а днем – до плюс двух градусов.