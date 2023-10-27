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Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич заменили остаток срока на исправительные работы

Ведомости

Суд смягчил наказание по делу о мошенничестве бывшей замминистра образования и науки России Марине Лукашевич и заменил неотбытый срок лишения свободы исправительными работами. Об этом сообщили «РИА Новости».

Собеседник агентства уточнил, что ходатайство удовлетворил Люблинский суд Москвы.

Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 50 млн руб. 3 июля 2020 г. Через два года, в июне 2022 г., Мещанский суд Москвы приговорил Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима и назначил штраф в 800 000 руб.

Также был задержан бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. По версии следствия, более 40 млн руб. было похищено при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Попова суд приговорил к 7,5 года колонии.

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Кроме того, были осуждены бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков (получил 5,5 года) и предприниматель Николай Попов (6 лет колонии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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