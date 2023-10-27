Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич заменили остаток срока на исправительные работы
Суд смягчил наказание по делу о мошенничестве бывшей замминистра образования и науки России Марине Лукашевич и заменил неотбытый срок лишения свободы исправительными работами. Об этом сообщили «РИА Новости».
Собеседник агентства уточнил, что ходатайство удовлетворил Люблинский суд Москвы.
Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 50 млн руб. 3 июля 2020 г. Через два года, в июне 2022 г., Мещанский суд Москвы приговорил Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима и назначил штраф в 800 000 руб.
Также был задержан бывший начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. По версии следствия, более 40 млн руб. было похищено при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 г. Попова суд приговорил к 7,5 года колонии.
Кроме того, были осуждены бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков (получил 5,5 года) и предприниматель Николай Попов (6 лет колонии).