Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич заменили остаток срока на исправительные работы

Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 50 млн руб. 3 июля 2020 г. Через два года, в июне 2022 г., Мещанский суд Москвы приговорил Лукашевич к 6,5 года колонии общего режима и назначил штраф в 800 000 руб.