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Общество

В небе над Курской областью сбили украинский беспилотник

Ведомости

Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны.

По информации Минобороны, очередную попытку «киевского режима совершить террористическую атаку» по объектам на территории РФ пресекли в 19:00.

Вечером 26 октября Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было, АЭС работает штатно. Радиационный фон на станции и вблизи нее находится на уровне природных значений.

Ранее по теме: Курскую АЭС пытались атаковать три беспилотника

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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