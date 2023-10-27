В небе над Курской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные силы российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны.
По информации Минобороны, очередную попытку «киевского режима совершить террористическую атаку» по объектам на территории РФ пресекли в 19:00.
Вечером 26 октября Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было, АЭС работает штатно. Радиационный фон на станции и вблизи нее находится на уровне природных значений.
Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен средний уровень реагирования.