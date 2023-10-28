В аэропортах Москвы задержали более 40 рейсов

Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт. В выходные синоптики ожидают погружения Центральной России в предзимье, предупреждая о снеге и гололеде. В Москве 28-29 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Ночью температура составит около нуля – минус двух градусов, а днем – до плюс двух градусов.