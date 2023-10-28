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Общество

В аэропортах Москвы задержали более 40 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах утром 28 октября были задержаны около 40 рейсов, еще несколько отменены, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту «Внуково», по данным на 9:00, задержано восемь рейсов, в «Шереметьево» – 15 рейсов. В «Домодедово» четыре рейса отменили, еще 19 задержаны. Изменения в работе столичных аэропортов связаны с погодными условиями. В Москве с вечера 26 октября идет снег.

27 октября в аэропортах также были задержаны и отменены несколько десятков рейсов, затем объекты продолжили работу, несмотря на снег и гололедицу,

Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на погоду в Центральной России будет оказывать влияние теплый атмосферный фронт. В выходные синоптики ожидают погружения Центральной России в предзимье, предупреждая о снеге и гололеде. В Москве 28-29 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Ночью температура составит около нуля – минус двух градусов, а днем – до плюс двух градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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