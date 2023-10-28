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Общество

Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 21

Ведомости

В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погиб 21 горняк, поисково-спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.

«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Обнаружены тела 21 шахтера. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сообщили в компании (цитата по ТАСС).

Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего. Глава государства выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибшим в результате аварии. Он приказал правительству оказать семьям горняков необходимую помощь.

17 августа в принадлежащей компании шахте произошел внезапный выброс угля и газа. В результате погибли пять работников. 27 августа пожар произошел на шахте «Саранская», тогда обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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