Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 21
В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погиб 21 горняк, поисково-спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе компании «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие.
«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Обнаружены тела 21 шахтера. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сообщили в компании (цитата по ТАСС).
Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего. Глава государства выразил соболезнования родным и близким шахтеров, погибшим в результате аварии. Он приказал правительству оказать семьям горняков необходимую помощь.
17 августа в принадлежащей компании шахте произошел внезапный выброс угля и газа. В результате погибли пять работников. 27 августа пожар произошел на шахте «Саранская», тогда обошлось без пострадавших.