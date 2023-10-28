Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 21

Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.