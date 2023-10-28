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Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах

Ведомости

В некоторых регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и респираторными заболеваниями, необходимо своевременно пройти вакцинацию против гриппа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею.

«Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

За неделю с 16 по 22 октября уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20,1%, следует из данных, опубликованных ранее на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За неделю количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 19 922 человека. Всего с начала пандемии ковидом заболели 23,098 млн россиянин. Рост заболеваемости был зафиксирован в 72 регионах.

23 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания обновленных вакцин скоро подойдут к концу. По его словам, после появления штамма «кракен» эффективность прежних вакцин оказалась нулевой. Испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года, уточнил Гинцбург.

Ранее по теме: Гинцбург заявил о скором завершении испытаний обновленного «Спутника V»

Директор НИИ гриппа им. Анатолия Смородинцева Дмитрий Лиознов ранее рассказал, что в России на фоне коронавируса изменилось отношение к гриппу и ОРВИ, однако к гриппу, по его словам, тоже нужно относиться настороженно. Заболевание может давать осложнения в виде пневмоний, поражения центральной нервной системы и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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