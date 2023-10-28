Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах
В некоторых регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и респираторными заболеваниями, необходимо своевременно пройти вакцинацию против гриппа, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Адыгею.
«Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост [заболеваемости] есть, он медленный», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
За неделю с 16 по 22 октября уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20,1%, следует из данных, опубликованных ранее на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За неделю количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 19 922 человека. Всего с начала пандемии ковидом заболели 23,098 млн россиянин. Рост заболеваемости был зафиксирован в 72 регионах.
23 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания обновленных вакцин скоро подойдут к концу. По его словам, после появления штамма «кракен» эффективность прежних вакцин оказалась нулевой. Испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года, уточнил Гинцбург.
Директор НИИ гриппа им. Анатолия Смородинцева Дмитрий Лиознов ранее рассказал, что в России на фоне коронавируса изменилось отношение к гриппу и ОРВИ, однако к гриппу, по его словам, тоже нужно относиться настороженно. Заболевание может давать осложнения в виде пневмоний, поражения центральной нервной системы и др.