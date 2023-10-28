Мурашко заявил о подъеме заболеваемости гриппом и коронавирусом в регионах

За неделю с 16 по 22 октября уровень заболеваемости COVID-19 в России вырос на 20,1%, следует из данных, опубликованных ранее на сайте Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. За неделю количество зараженных коронавирусом в России увеличилось на 19 922 человека. Всего с начала пандемии ковидом заболели 23,098 млн россиянин. Рост заболеваемости был зафиксирован в 72 регионах.