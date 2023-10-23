Гинцбург заявил о скором завершении испытаний обновленного «Спутника V»
Клинические испытания обновленных вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» скоро подойдут к концу. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.
«Фактически по полному "Спутнику" они закончились – то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По "[Спутнику] лайт" фактически тоже закончены», – сказал он.
По словам Гинцбурга, сейчас специалисты будут заниматься проверкой иммуногенности препаратов. Окончательно же клинические испытания будут завершены после получения регистрационного удостоверения.
В интервью «Газете.ru» Гинцбург рассказал, что действующие вакцины «Спутник V» защищали иммунитет от коронавируса в первые два года пандемии – с августа 2020 г. по июль 2022 г. С появлением штамма «омикрон» эффективность «Спутника V» упала в несколько раз. С появлением же штамма «кракен» вакцина «перестала защищать просто совсем». По его словам, испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года.
Разрешение на проведение клинических испытаний «Спутника лайт» с актуализированным антигенным составом было выдано 29 августа. Сообщалось, что они завершатся 31 декабря 2024 г. При этом замглавы Минздрава Татьяна Семенова в начале августа сообщила, что у россиян появится возможность сделать прививки обновленными вакцинами уже до конца осени.
Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет и превышает 16 000 случаев. В частности, с 9 по 15 октября заболеваемость коронавирусом в России увеличилась до 16 852 случаев, а число госпитализаций – до 2776. Всего с начала пандемии ковид перенесли свыше 23 млн россиян.