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Гинцбург заявил о скором завершении испытаний обновленного «Спутника V»

Ведомости

Клинические испытания обновленных вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» скоро подойдут к концу. Об этом в комментарии ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

«Фактически по полному "Спутнику" они закончились – то есть 50 человек, как положено, провакцинированы, никакой побочки там нет. По "[Спутнику] лайт" фактически тоже закончены», – сказал он.

По словам Гинцбурга, сейчас специалисты будут заниматься проверкой иммуногенности препаратов. Окончательно же клинические испытания будут завершены после получения регистрационного удостоверения. 

В интервью «Газете.ru» Гинцбург рассказал, что действующие вакцины «Спутник V» защищали иммунитет от коронавируса в первые два года пандемии – с августа 2020 г. по июль 2022 г. С появлением штамма «омикрон» эффективность «Спутника V» упала в несколько раз. С появлением же штамма «кракен» вакцина «перестала защищать просто совсем». По его словам, испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года. 

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Разрешение на проведение клинических испытаний «Спутника лайт» с актуализированным антигенным составом было выдано 29 августа. Сообщалось, что они завершатся 31 декабря 2024 г. При этом замглавы Минздрава Татьяна Семенова в начале августа сообщила, что у россиян появится возможность сделать прививки обновленными вакцинами уже до конца осени. 

Последние несколько недель заболеваемость COVID-19 в России растет и превышает 16 000 случаев. В частности, с 9 по 15 октября заболеваемость коронавирусом в России увеличилась до 16 852 случаев, а число госпитализаций – до 2776. Всего с начала пандемии ковид перенесли свыше 23 млн россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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