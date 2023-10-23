Гинцбург заявил о скором завершении испытаний обновленного «Спутника V»

В интервью «Газете.ru» Гинцбург рассказал, что действующие вакцины «Спутник V» защищали иммунитет от коронавируса в первые два года пандемии – с августа 2020 г. по июль 2022 г. С появлением штамма «омикрон» эффективность «Спутника V» упала в несколько раз. С появлением же штамма «кракен» вакцина «перестала защищать просто совсем». По его словам, испытания обновленного «Спутника V» завершатся 10 декабря, в гражданский оборот вакцины поступят только в марте следующего года.